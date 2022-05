Un téléphérique urbain va survoler la ville rose le 13 mai, date de son inauguration avant une mise en service le lendemain. Téléo, intégré au réseau Tisséo de métro, bus et tramways, reliera l’Université Paul Sabatier, l’hôpital Rangueil et l’Oncopole. Ce téléphérique composé de 15 cabines en ligne d’une capacité de 34 places peut transporter 500 voyageurs par heure dans chaque sens. Il est composé de cinq pylônes sur un tracé de 3 kilomètres. Il a été réalisé par le spécialiste français du téléphérique, Poma, qui a déjà inauguré il y a quelques semaines le transport sur câble de Saint-Denis de la Réunion, avant ceux de Grenoble (Isère) et Ajaccio (Corse-du-Sud), prévus pour fin 2024. Les travaux devraient commencer début 2023.

« Le téléphérique urbain est un mode de transport en devenir et il continue à se développer, indique Jean Souchal, président du directoire de Poma à L’Usine Nouvelle. Il est complémentaire des autres systèmes de transport urbain, notamment là où ils calent, quand il faut franchir des rivières ou des montagnes. » Il est aussi beaucoup moins coûteux de développer un transport sur câble que de construire un pont ou de faire passer un métro sous un fleuve.

La France, marché le plus dynamique

