Saica reprend Fox Recykling

Le papetier espagnol Saica prend le contrôle du polonais Fox Recykling à hauteur de 76%. Dans le cadre de sa stratégie d’intégration verticale, de la collecte des papiers et cartons à recycler (PCR) et des déchets à la fabrication des emballages, Saica s’impose dans le négoce de déchets en Pologne. Acteur majeur avec 400 clients et 30 ans d’expérience, Fox Recykling, implanté à Gdynia sur la mer Baltique, intègre la division Saica Natur.

