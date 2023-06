Safran veut reprendre les activités aéronautiques d’oxygène et d’azote d’Air Liquide

Safran et Air Liquide ont entamé des négociations exclusives pour l’acquisition, par le premier, des activités du second dans le domaine de l’oxygène et l’azote pour l’aéronautique. L’opération, annoncée le 1er juin, ne devrait pas être finalisée avant début 2024, et sa valeur envisagée n’est pas divulguée pour le moment. Elle porte sur un ensemble regroupant 218 salariés et représentant un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros en 2022. Ces activités, tout comme les salariés concernés, sont implantées sur le Campus Technologies Grenoble d’Air Liquide, à Sassenage, en Isère, et seront maintenues sur le site.

La cryogénie d'hydrogène pas concernée

[...]