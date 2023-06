Safran proche d'un accord à $1,8 md pour le rachat d'activités de Raytheon-source

Avec cette activité, héritée par Raytheon de la fusion il y a trois ans avec United Technologies, Safran renforçerait son positionnement sur le segment des commandes de vol, face à des rivaux comme Moog, Eaton, Woodward et Parker-Hannifin.

Le fabricant français de moteurs aéronautiques pourrait conclure un accord avec Raytheon dès cette semaine, selon la source qui a requis l’anonymat.

Les porte-paroles de Safran et de Raytheon n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Safran avait déclaré le 5 juin, en réponse aux informations de Bloomberg News sur le sujet, participer à un "processus concurrentiel" pour le rachat des activités de commandes de vol de Raytheon, sans faire de commentaires sur les chances d'un accord ou les termes d'une transaction.

Un accord avec Raytheon serait la plus importante acquisition de Safran depuis l'achat du fabricant de sièges d'avion Zodiac Aerospace en 2018, et la plus importante acquisition réalisée sous la direction d'Olivier Andriès, qui a pris les rênes du groupe en 2021.

Le rachat de la division de Raytheon renforcera par ailleurs les liens de Safran avec Airbus et l'armée américaine, que Safran approvisionne en pièces détachées.

La division de Raytheon appartenait auparavant à Rockwell Collins, une société vendue à United Technologies en 2018.Greg Hayes, PDG de Raytheon, a cherché à rationaliser certaines des activités de Rockwell Collins en les positionnant pour bénéficier de l'augmentation des commandes d'avions.

(Reportage David Carnevali, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)