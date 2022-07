Safran Power Units muscle son outil de production à Toulouse pour suivre les cadences du Rafale

Les succès commerciaux remportés à l'international par le Rafale ces derniers mois ont des conséquences directes sur le site industriel toulousain de Safran Power Units. La filiale de Safran Helicopter Engines, spécialisée notamment dans la production de groupes auxiliaire de puissance (APU) pour l'aéronautique civile et militaire et de turboréacteurs de missiles, compte investir 5 millions d'euros en 2022 sur son site toulousain et pas moins de 8 millions par an sur toute la période 2023-2026, soit un total d'environ 37 millions d'euros sur cinq ans, pour accompagner les montées en cadence de ces lignes de produits.

