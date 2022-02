Safran mis au défi par Airbus, Boeing et Dassault d’augmenter ses cadences de production

Le point bas a été atteint et le redécollage s’annonce agité. C’est ce qui résume la situation dans laquelle se trouve Safran, à l’aune de ses résultats financiers présentés jeudi 24 février. « L’année 2022 sera celle du rebond, des hausses de cadences de production et du retour à la croissance », a affirmé Olivier Andriès, le directeur général de Safran. Safran veut rapidement tourner la page de 2021 tout en ayant conscience que l’année qui débute sera semée d’embûches. Objectif affiché pour 2022 : un chiffre d’affaires compris entre 18 et 18,2 milliards d’euros.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]