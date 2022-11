Safran et MBDA mettent la main sur la pépite des lasers Cilas, au grand dam de Lumibird

Après dix mois de négociation, l’opération est bouclée. Safran (via sa division Safran Electronics & Defense) et MBDA ont annoncé, mercredi 2 novembre, la finalisation de l’acquisition majoritaire de 63% de Cilas, pépite française des lasers, auparavant détenue par ArianeGroup. C’est l’aboutissement d’un dossier industriel sensible, sur fond de souveraineté technologique. Les deux poids lourds de la défense française, qui s’associent pour l’occasion au sein d’une société conjointe nommée HMS Laser, n’ont pas communiqué le montant de la transaction. Il s’élèverait, selon nos informations, entre 50 et 100 millions d’euros.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]