Safran et le Rafale, ventes de glyphosate, Stellantis en grande forme... Les cinq articles les plus lus de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet Safran va assurer la maintenance de son moteur M88 pour les Rafale de l'armée française.

1 - Safran choisi pour maintenir en condition les moteurs du Rafale jusqu'à fin 2030

Le ministère des Armées a annoncé mardi 3 août avoir choisi Safran Aircraft Engines pour assurer le maintien en condition des moteurs M88 de l'avion de combat Rafale. Le contrat court jusqu'à fin 2030 et représente une couverture aérienne de plus de 400 000 heures de vol.

2 - Pourquoi l'augmentation des ventes de glyphosate en France est un trompe l'oeil

En 2020, les ventes de pesticides ont augmenté de 42% par rapport à 2019. Une hausse en trompe l'œil qui cache une légère baisse sur trois ans et, de manière globale, une diminution des ventes de produits phytosanitaires.

3 - Le gouvernement lance un appel à projets pour faire bouger le transport ferroviaire

Trois ministres ont lancé jeudi 29 juillet un appel à manifestation d'intérêt intitulé «Digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire». L'objectif est de trouver des entreprises qui disposent de solutions innovantes ayant besoin d'investissements, en rapport avec trois thématiques prioritaires : le train léger, le réseau ferroviaire digitalisé et le fret ferroviaire automatisé.

4 - Stellantis en grande forme au premier semestre 2021 malgré la pénurie de puces

Le groupe Stellantis a fait état mardi 3 août d'une marge opérationnelle record au premier semestre 2021 et relevé son objectif pour l'année. Le succès de ses pick-up et SUV en Amérique du Nord et en Europe ont éclipsé l'impact de la pénurie de puces.

5 - Qui sont les nouveaux bénéficiaires du fonds de soutien au nucléaire ?

Doté d’environ 120 millions d’euros, le fonds de soutien aux investissements du secteur nucléaire doit permettre d'accompagner les entreprises de la filière dans le cadre du plan France Relance. Après la sélection en avril des 20 premiers projets, découvrez la liste des 13 nouveaux lauréats dévoilée le 28 juillet.