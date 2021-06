Safran et General Electric, réservoirs à hydrogène chez Airbus, fuite radioactive en Chine, Disneyland Paris... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Safran et General Electric vont développer un moteur non caréné pour le segment des moyen-courrier, Airbus va produire des réservoirs à hydrogène sur ses sites de Brême (Allemagne) et de Nantes (France), réactions d'EDF et de Framatome suite à la fuite radioactive d'un EPR à la centrale nucléaire de Taishan en Chine, nouvelle organisation et télétravail à Disneyland Paris, face à la concurrence des smartphones Nikon pourrait arrêter la production d'appareils photo au Japon.