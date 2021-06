Comment Safran et General Electric entendent révolutionner les moteurs d'avion à l’horizon 2035

Rupture en vue dans la motorisation des avions. Safran et General Electric promettent de remettre en cause l’architecture qui prévalait jusque-là dans l’aviation commerciale, depuis l’après-guerre. Les industriels français et américain ont en effet annoncé lundi 14 juin le lancement d’un programme de développement technologique, dénommé CFM Rise (Revolutionary innovation for sustainable engines) : il devra aboutir à terme à la mise en service d’un moteur non caréné pour le segment des moyen-courriers, capable de réduire de 20% les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels, aux alentours de 2035. Aucun chiffrage financier n’a à ce stade été dévoilé.