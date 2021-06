Safran et GE vont développer des moteurs plus économes, moins polluants

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GONZALO FUENTES Le groupe français Safran et son partenaire américain General Electric ont annoncé lundi le lancement d'un programme de développement de moteurs capables de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux modèles actuels. /Photo d'archives/REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - Le groupe français Safran et son partenaire américain General Electric ont annoncé lundi le lancement d'un programme de développement de moteurs capables de réduire de plus de 20% la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone par rapport aux modèles actuels.

Le moteur Open Rotor "RISE", futur successeur du modèle "LEAP" utilisé sur le Boeing 737 MAX et l'Airbus A320neo, sera doté d'une conception à pales soufflante visibles dite "open-rotor" et pourrait entrer en service au milieu des années 2030, ont déclaré les deux motoristes dans un communiqué commun.

Le système présentera également une propulsion hybride-électrique.

CFM est le plus grand fabricant de moteurs d'avion au monde par le nombre d'unités vendues. Il est le seul fournisseur de moteurs pour le Boeing 737 MAX et est en concurrence avec Pratt & Whitney, filiale de Raytheon Technologies, pour la sélection des moteurs des compagnies aériennes sur l'Airbus A320neo.

Ce projet intervient dans un contexte de compétition pour la prochaine génération d'avions monocouloirs tels que le MAX et l'A320neo, et face à une pression environnementale croissante.

Selon des sources industrielles, Boeing envisage un remplacement de son monocouloir 757, mais l'entreprise a reporté sa décision, attendant de savoir si elle utiliserait un moteur à réaction conventionnel ou si elle devait attendre l'arrivée d'une nouvelle technologie de moteur prévue dans les années 2030, a rapporté Reuters le mois dernier.

"Notre secteur est aujourd'hui confronté aux défis les plus importants de son histoire. Nous devons agir sans plus attendre et intensifier nos efforts pour réduire notre impact sur l'environnement", a annoncé Olivier Andriès, directeur général de Safran.

Pour John Slattery, PDG de GE Aviation, le projet annoncé permettra "la mise sur le marché d'une série de technologies révolutionnaires, qui ouvrira de nouveaux horizons à la nouvelle génération d'avions monocouloirs en matière de consommation de carburant et de réduction de leurs émissions".

Safran et GE Aviation ont également annoncé l'extension jusqu'en 2050 de leur partenariat dans la coentreprise CFM International, l'un des principaux fournisseurs de moteurs à Airbus et Boeing.

(Tim Hepher, version française Laetitia Volga et Hayat Gazzane, édité par Jean-Michel Bélot)