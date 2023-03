Safran en tête des déposants français de brevets français, haro sur les émissions de NOx : le Top/Flop de la semaine

Top : Safran, premier déposant français de brevets

En dépit d’une légère baisse de régime liée à la crise sanitaire (931 brevets entre juillet 2020 et juin 2021, contre 1103 en 2020 et 1037 en 2021), Safran est resté, l’an dernier, le premier déposant de brevets français, devant Stellantis et le CEA. L’équipementier aéronautique a maintenu un budget de recherche et technologie autofinancé à hauteur de 6% de son chiffre d’affaires en 2021, et a prévu 4,2 milliards d’euros pour la période 2021-2025, dont 1,4 milliard de financements publics. Safran s'enorgueillit que 85% de ses innovations naissent en France. Dans le secteur, Thales pointe à la huitième place du classement (213 brevets), et Airbus à la onzième place (207 brevets).

Flop : l’automobile encore pointée du doigt sur les émissions d’oxyde d’azote

Sur 53 millions de véhicules diesel vendus entre 2009 et 2019 dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, 24 millions présentent encore des niveaux «suspects» d’émissions d’oxyde d’azote, estime, dans une étude publiée mercredi 22 mars, le Conseil international sur le transport propre. D’après cette ONG environnementale, parmi ce total, 19 millions de véhicules seraient encore en circulation. Un chiffre qui s’élève, en France, à 3,3 millions. Parmi les constructeurs ayant écoulé le plus de véhicules aux émissions considérées suspectes, on retrouve Volkswagen, suivi de Renault-Nissan et de l’entité PSA Group.