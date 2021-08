Safran choisi pour maintenir en condition les moteurs du Rafale jusqu'à fin 2030

© © Dassault Aviation - C. Cosmao

Dans le cadre du plan de transformation du maintien en condition opérationnelle (MCO) aéronautique, lancé par la ministre des Armées Florence Parly en 2017 et piloté depuis par la Direction de la maintenance aéronautique (DMAé), Safran Aircraft Engines a décroché dimanche 1er août un contrat sur le MCO de ses moteurs M88 qui équipent les avions de combat Rafale appartenant à l'Armée de l'Air et de l'Espace et à la Marine nationale.