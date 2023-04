Safran affiche un CA en hausse au 1er trimestre, réaffirme ses objectifs pour 2023

L'équipementier aéronautique français a indiqué que son chiffre d'affaires a progressé de 24,7% sur une base organique à 5,266 milliards d'euros au premier trimestre.

Le chiffre d'affaires de son activité Propulsion s'est établi à 2,714 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'année, en hausse de 34,9%, tiré par la forte activité des services pour moteurs civils.

La reprise rapide du secteur aéronautique après la pandémie a dopé les résultats des fabricants de moteurs, car les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont contraint les compagnies aériennes à utiliser des avions plus anciens, stimulant ainsi la demande de services après-vente.

Safran, qui produit notamment des moteurs pour Boeing et Airbus via sa coentreprise avec General Motors, CFM International, a également réaffirmé ses perspectives pour l'exercice 2023.

Le groupe a annoncé en février anticiper un résultat opérationnel courant autour de 3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires d'au moins 23 milliards d'euros en 2023.

Safran a toutefois souligné que le principal facteur de risque restait les capacités de production de la chaîne d'approvisionnement.

"Nous sommes déterminés à respecter nos engagements envers nos clients et restons à la fois vigilants et pleinement confiants dans nos efforts pour compenser l'inflation et délivrer notre performance financière pour l'année", a déclaré le directeur général de Safran, Olivier Andriès, dans un communiqué.

(Reportage Tim Hepher, rédigé par Sudip Kar Gupta; version française Camille Raynaud, édité par Blandine Hénault)