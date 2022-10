Sabotage de gazoducs, Citroën et sa voiture en carton, le projet solaire fou d'Airbus... Les cinq images de la semaine

Inquiétantes fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2

Inquiétude autour de la sécurité des installations pétrolières et gazières en Europe. Le 29 septembre, le Danemark a renforcé les mesures de sécurité de ses sites sensibles après des fuites observées en mer Baltique sur les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Des fuites attribuées par plusieurs pays européens à des sabotages. TotalEnergies a par ailleurs indiqué avoir observé une activité inhabituelle de drones près de sa plate-forme Halfdan B le 28 septembre en mer du Nord.

Citroën imagine une voiture légère, (partiellement) en carton, pour un monde sans ressources

Cultivant son image d'exploratrice des tendances futures, Citroën a dévoilé ce 29 septembre un concept car audacieux préparant la voiture de demain à un monde moins abondant en ressources, n'hésitant pas à troquer l'acier du capot et du toit pour du ... carton.

L'électrique démocratique selon Tata

Il n'y a pas que Citroën qui rêve d'une voiture électrique plus dépouillée et abordable. L'indien Tata a présenté le 28 septembre une version électrique de sa populaire Tiago à un prix de vente de 849 000 roupies (10 860 euros environ). Ce qui en fait le véhicule électrique le plus abordable du pays.

Le projet fou d'Airbus pour exploiter l’énergie solaire… depuis l’espace

Entre urgence climatique et souveraineté énergétique, l’exploitation de l’énergie solaire depuis l'espace pourrait servir de planche de salut. C'est l'hypothèse de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui, avec l’appui d’Airbus, veut explorer cette voie. Mais les défis technologiques et sociétaux pourraient lui faire de l’ombre.

L'Occitane signe avec Loop pour des emballages en plastique 100% recyclé

Le groupe de cosmétiques L’Occitane a annoncé qu’il n’utilisera que des flacons en plastique 100% recyclé d’ici à 2025. La matière première sera fournie par Loop industries.