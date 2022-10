SABIC AU SALON K 2022: MAKING THE CHANGE REAL

BLUEHERO™

À la K 2022, SABIC mettra en avant son fort engagement et son initiative dédiée à soutenir la transition mondiale vers l’usage de l’électricité. Baptisée BLUEHERO™, cette initiative vise à faire évoluer les matériaux, les solutions et l’expertise qui constituent l’écosystème SABIC, dans un sens qui contribue à accélérer cette transition.

BLUEHERO a eu comme point de départ le soutien de la mission de l’industrie automobile qui consiste à créer des véhicules électriques améliorés, plus sûrs et plus efficaces, en mettant l'accent sur l'amélioration des composants structurels des batteries, en faisant appel à des matériaux ignifugés et à l’expertise de développement des solutions.

La décision de SABIC de se concentrer initialement sur l’automobile reflète l’urgence de réaliser des progrès dans cette industrie face à la pression actuelle qui s’exerce en faveur du développement technologique dans le domaine des véhicules électriques. En outre, avec ses matériaux bien établis et ses capacités, SABIC dispose d’atouts qui lui permettent d’accompagner la transition vers le véhicule électrique et de penser être en mesure d’avoir un impact immédiat dans le domaine.

Dans cette optique, et au-delà des fabricants de batteries et d’acteurs de l’industrie, SABIC s’engage dans des collaborations avec les constructeurs automobiles et leurs équipementiers. Aucun acteur de la chaîne de valeur du véhicule électrique n’est en effet en mesure d’accompagner cette transition tout seul.

SABIC prévoit d’étendre le champ d’application de son initiative BLUEHERO pour apporter son aide à d’autres secteurs potentiellement concernés, comme le stockage de l’énergie, les infrastructures de recharge, d’autres modes de transport et les équipements pour l’industrie et la grande consommation.

TRUCIRCLE™

Avec TRUCIRCLE, SABIC aide les fabricants à avoir accès à des matériaux plus durables, à savoir des polymères mécaniquement recyclés, des produits circulaires certifiés, des produits renouvelables certifiés, des produits conçus pour être recyclables et des initiatives de recyclage en boucle fermée.

Les premières solutions TRUCIRCLE de SABIC remontent à 2019, principalement pour des applications d’emballage à base de matériaux issus de son portfolio de produits PE et PP. Aujourd’hui, SABIC propose une gamme complète de solutions alternatives, dont les matériaux et les produits chimiques de sa division Engineering Materials. Ce travail de pionnier a suscité l’attention d’autres secteurs industriels, comme ceux de l’hygiène et des soins de santé, de l’automobile, du BTP et des biens de consommation. Il aide les partenaires de SABIC dans ces secteurs à accroître la circularité et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

En 2021, la société a introduit un nouveau matériau de recyclage à base de plastiques récupérés dans des voies navigables reliées aux océans et sur des terres avoisinantes de l’océan dans un rayon de 50 kilomètres. Ces plastiques océaniques sont recyclés mécaniquement et transformés en composants de biens de consommations ou de matériels électroniques.

En 2021 également, SABIC a créé les premiers polymères circulaires certifiés, produits grâce au recyclage avancé de déchets plastiques divers mélangés à du plastique océaniques. Ces polymères sont depuis utilisés dans diverses applications.

