Sabena Technics se dote d’un nouvel atelier pour hélicoptères en Provence

Après l’acquisition d’Aéromécanic en 2020 à Marignane (Bouches-du-Rhône), Sabena Technics s’offre un nouvel écrin sur la commune provençale. L’Aéroport Marseille Provence se demandait comment valoriser deux hangars de deux hectares au bout des pistes, construits au début des années 50, à l’abandon depuis 25 ans et classés «Patrimoine du XXeme siècle» en raison de leur construction spécifique par l’entreprise de Simon Boussiron, collaborateur d’Eiffel. Sabena Technics lui a offert une solution sur l’un d’entre eux en y transférant ses activités mécaniques et logistiques et ses bureaux ainsi qu’une centaine de collaborateurs. Implanté non loin du siège d’Airbus Helicopters, le bâtiment a été inauguré ce 4 mai par son président Philippe Rochet.

