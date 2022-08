RWE: Hausse de la production d'énergie renouvelable au premier semestre

"Nous investissons dans l'éolien terrestre et en mer, le solaire, les batteries et dans l'accélération de l'économie de l'hydrogène. Tout cela est nécessaire et urgent afin de rendre l'approvisionnement en énergie plus indépendant et neutre sur le plan climatique", a déclaré le président du directoire, Markus Krebber.

Le mois dernier, le plus grand producteur d'électricité d'Allemagne a publié à l'avance la plupart de ses résultats pour le premier semestre et relevé ses perspectives pour l'année en cours grâce à la vigueur de ses activités de négoce de matières premières.

(Reportage Christoph Steitz ; version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)