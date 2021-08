Russie: Une proche de Navalny confinée la nuit à son domicile

MOSCOU (Reuters) - Lioubov Sobol, alliée de l'opposant Alexeï Navalny, a été reconnue coupable mardi d'incitation à la violation des restrictions sanitaires mises en place en Russie pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et s'est vu imposer des restrictions de déplacement pour une durée d'un an et demi, a déclaré son avocat.

© TATYANA MAKEYEVA Lioubov Sobol, alliée de l'opposant Alexeï Navalny, a été reconnue coupable mardi d'incitation à la violation des restrictions sanitaires mises en place en Russie pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 et s'est vu imposer des restrictions de déplacement pour une durée d'un an et demi, a déclaré son avocat. /Photo prise le 15 avril 2021/REUTERS/Tatyana Makeyeva La militante, qui dénonce une procédure politique absurde et infondée, est accusée d'avoir enfreint la réglementation sanitaire lors d'un rassemblement de soutien à Navalny cette année. La justice lui a ordonné mardi de rester confinée à son domicile entre 22h00 et 06h00 pendant dix-huit mois. Elle a également interdiction de participer à des rassemblements collectifs et devra se signaler à la police trois fois par mois, a déclaré sur Twitter son avocat, Vladimir Voronine. Plusieurs autres alliés de Navalny, dont son frère, font l'objet de poursuites pour le même motif. Alexeï Navalny a été quant à lui condamné en février à deux ans et demi de prison pour violation de sa liberté conditionnelle dans le cadre d'une affaire de détournement de fonds, des accusations rejetées par l'opposant. (Reportage Anton Zverev, rédigé par Alexander Marrow, version française Jean-Stéphane Brosse)

