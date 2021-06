Russie: Un variant agressif du coronavirus sévit à Moscou, dit le maire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY A Moscou. La capitale russe fait face à un variant du coronavirus plus agressif et plus contagieux, a déclaré jeudi le maire de la ville, où la situation sanitaire, a-t-il ajouté, se dégrade rapidement. /Image diffusée le 17 juin 2021/REUTERS/Moscow Division of Russian Emergencies Ministry

MOSCOU (Reuters) - Moscou fait face à un variant du coronavirus plus agressif et plus contagieux, a déclaré jeudi le maire de la capitale russe, où la situation sanitaire, a-t-il ajouté, se dégrade rapidement.

Dimanche dernier, 7.704 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés à Moscou, soit un pic quotidien depuis le 24 décembre dernier, et le nombre de nouveaux cas est resté élevé durant la semaine.

Le maire Sergueï Sobianine a dit s'attendre à ce que le seuil des 9.000 nouvelles infections soit franchi vendredi, ce qui serait un record pour Moscou depuis le début de l'épidémie.

Jusqu'à début juin, le nombre quotidien de nouveaux cas dans la métropole était globalement resté sous les 3.000 pendant plusieurs mois.

"Une nouvelle mutation est arrivée, une nouvelle souche est active. Elle est plus agressive, il est plus dur d'en guérir, elle se propage plus rapidement", a-t-il détaillé lors d'une réunion avec des propriétaires de restaurants moscovites, selon des propos rapportés par l'agence de presse RIA.

Dans des commentaires distincts effectués lors d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision, Sergueï Sobianine a déclaré que la ville mettait rapidement à disposition un nombre accru de lits d'hôpital en vue d'un éventuel afflux de patients atteints du COVID-19. Il y a pour le moment suffisamment de lits disponibles, a ajouté le maire de Moscou.

Sergueï Sobianine n'a pas précisé le variant auquel il faisait référence. Il n'a pas annoncé de nouvelles restrictions sanitaires mais n'a pas exclu d'en imposer à court terme.

(Andrey Ostroukh et Anton Zverev; version française Jean Terzian)