Russie: Poutine table sur une croissance de 4,7% en 2021

L'économie russe, très dépendante des exportations de pétrole, a déjà retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, après avoir reculé de 3% en 2020, sa plus forte contraction en 11 ans. La poursuite de l'expansion pourrait toutefois se heurter à des vents contraires dus à la hausse des taux d'intérêt et à des chocs extérieurs. "En 2021, selon nos estimations, [la croissance économique] atteindra jusqu'à 4,7%. Certes, ce n'est pas la plus forte croissance de la région, mais ce n'est pas la plus faible. C'est un très bon résultat pour notre économie", a dit Vladimir Poutine. Si elle venait à se confirmer, une telle croissance serait la plus forte depuis 2008, lorsque le produit intérieur brut (PIB) de la Russie a augmenté de 5,2%, avant de chuter de 7,8% un ans après. Le ministère de l'économie prévoit pour sa part une croissance du PIB de 4,2% pour cette année, tandis que la Banque centrale s'attend à une progression de 4,0% à 4,5%, puis à un ralentissement de 2,0% à 3,0% en 2022. (Reportage Darya Korsunskaya, rédigé par Andrey Ostroukh; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)

