Russie: Les revenus de l'énergie ont diminué de moitié au premier semestre

MOSCOU (Reuters) - Les recettes fiscales de l'Etat russe liées au secteur du pétrole et du gaz ont chuté de 47% à 3.380 milliards de roubles (34,2 milliards d'euros) au premier semestre par rapport à la même période en 2022, selon les données du ministère des Finances mercredi, une baisse des recettes liées à des prix plus bas et des volumes exportés plus faibles.