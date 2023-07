RTX signale un risque d'usure sur une pièce des moteurs de l'A320neo d’Airbus

Le groupe de défense et d'aéronautique RTX a révélé mardi 25 juillet un risque «rare» d’usure prématurée sur une pièce des moteurs de l’A320neo d’Airbus. Une partie importante de la flotte des moteurs PW1100G-JM est concernée, et sera par conséquent rapatriée et soumise à une inspection anticipée.