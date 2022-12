Royaume-Uni: La Banque d'Angleterre relève son taux directeur à 3,5%

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi un relèvement d'un demi-point de son taux directeur, la neuvième hausse consécutive, alors qu'elle tente d'accélérer le retour de l'inflation vers son objectif.

Le taux de base britannique est relevé de 3% à 3,50%, comme attendu par une très large majorité des économistes et analystes interrogés par Reuters.

Cette nouvelle hausse de taux a été votée par six des neuf membres du Comité de politique monétaire (MPC), Silvana Tenreyro et Swati Dhingra s'étant prononcées pour un statu quo et Catherine Mann pour un relèvement de 75 point de base.

Une majorité des membres ont estimé que de "nouvelles hausses de taux" pourraient être nécessaires pour faire face aux pressions inflationnistes persistantes.

(Reportage David Milliken; version française Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)