Royaume-Uni: Enquête approfondie sur le projet de rachat d'Activision par Microsoft

La CMA estime que ce projet pourrait réduire considérablement la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et ceux basés sur le cloud (informatique dématérialisée).

"A la suite de notre enquête de phase 1, nous redoutons que Microsoft n'abuse de sa position sur des jeux populaires comme "Call of Duty" et "World of Warcraft", à l'issue de la fusion, pour nuire à ses concurrents, y compris des rivaux récents", écrit l'autorité.

Sollicités, Microsoft et Activision ont déclaré vouloir continuer à coopérer avec la CMA.

"Sony, en tant que leader du secteur, dit qu'il est préoccupé par "Call of Duty", mais nous avons dit que nous nous engageons à mettre à la disposition des clients le même jeu le même jour sur Xbox et PlayStation", a déclaré le président de Microsoft, Brad Smith, dans un communiqué.

Dans un autre communiqué, le directeur général Activision, Bobby Kotick, a dit, pour sa part, toujours prévoir une finalisation de l'accord au cours de l'exercice financier de Microsoft s'achevant au 30 juin 2023.

Microsoft et Activision ont jusqu'au 8 septembre pour répondre à la CMA.

A Wall Street, le titre Microsoft reculait de 1,20%, tandis que celui d'Activision avançait de 0,08% vers 12h40 GMT.

(Reportage Radhika Anilkumar à Bangalore et Paul Sandle à Londres, avec Sinchita Mitra; version française Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)