Routeur industriel 5G programmable, convertisseur télécoms... La sélection mensuelle des produits télécoms

Routeur industriel 5G programmable

Compatible avec la 3G et la 4G, le routeur R5020 fonctionne aussi avec les réseaux mobiles 5G. Il dispose d’interfaces industrielles avec un port RS-323, un RS-485 ainsi que des interfaces DI et DO. Cinq ports Ethernet Gigabit et un module Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac) sont prévus. Pour le volet cybersécurité, le routeur supporte les protocoles VPN Ipsec, DMVPN et Open VPN. RobustOS, son système d’exploitation, s’appuie sur un noyau Linux et son unité centrale lui permet de délivrer d’importantes capacités de calcul aux développeurs.

