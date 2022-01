Roumanie, Moldavie... La ruée vers l'Est d'Alstom

© Alstom Alstom vient de remporter un contrat de 500 millions d'euros pour la maintenance du métro de Bucarest.

Alstom commence la nouvelle année avec un contrat conséquent, d’une valeur de 500 millions d’euros, pour assurer la maintenance du métro de Bucarest (Roumanie) exploité par Metrorex pendant 15 ans. Un contrat remporté lors d’un appel d’offre lancé par l’opérateur roumain qui concerne la maintenance mais également la révision d’une flotte de 82 trains. En fait, c’est en grande partie le prolongement de contrats qui couraient depuis 2004 et avaient permis de faire passer la disponibilité des trains de 56% à 99,96%.

Alstom est présent dans ce pays depuis près de 30 ans, soit peu de temps après la chute du sinistre couple Ceausescu, et réalise entre 80 et 120 millions d’euros de chiffre d‘affaires par an.

