Roulement à billes pour moteur électrique, accouplements élastiques en torsion... La sélection mensuelle de composants MHP

Roulement à billes pour moteur électrique

Ce roulement à billes est conçu pour fonctionner à haute vitesse et répondre aux performances des moteurs de traction des véhicules hybrides et électriques. Il est rempli d’une graisse propriétaire longue durée qui réduit la chaleur lors de vitesses de rotation élevées. Elle prolonge la durée de vie du roulement et le prévient du grippage et des défaillances. Une cage conçue dans une résine à haute rigidité améliore la résistance thermique aux températures élevées.