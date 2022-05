[L'industrie c'est fou] Ce vélo utilise votre poids pour vous propulser

Grâce à des ressorts, l'entreprise irlandaise SuperWheel a fabriqué une roue de vélo présentée comme une alternative à l'assistance électrique.

[L'industrie c'est fou] Kitekraft veut remplacer les éoliennes par des cerfs-volants



La start-up allemande Kitekraft a développé un prototype de cerf-volant capable de produire de l'électricité grâce à l'énergie éolienne aéroportée. Econome en matériaux, bon marché, presque invisible et peu bruyant, cet engin pourrait se tailler une place de choix au sein du large éventail des solutions renouvelables.

Comment la scale up Selectra a surfé sur la libéralisation du marché de l'électricité



L'Usine Nouvelle et l'accélérateur Epoka Up vous proposent de découvrir une scale-up via une interview de 30 minutes portant sur les différentes dimensions de sa stratégie. Pour ce numéro, nous recevons Aurian de Maupéou, co-fondateur de Selectra, un comparateur de tarifs de l'électricité, des télécoms...