Rotovia, un nouveau nom dans le rotomoulage

En reprenant RPC en 2019, Berry Global avait trouvé dans le portefeuille une activité de fabrication d’emballages plastique par rotomoulage. Mais celle-ci ne correspondait pas au cœur de métier du groupe américain. Aussi vient-il de s’en défaire auprès des fonds islandais Stefnir et Kvika Asset Management, soutenus par le fonds danois Capital Four. Ce faisant, l’ensemble, baptisé Rotovia, et basé en Islande, renoue avec ses racines, l’origine du groupe datant de la création de Sæplast en 1984, en Islande justement.

