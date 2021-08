[Romans et aviation] Dans "La Promesse de l’aube", Romain Gary laisse l’imagination aux commandes

Parce que la littérature est un puissant moyen pour faire rêver, la lecture des romans mettant l’aviation à l’honneur est plus que jamais nécessaire. La transformation du secteur, sous l’effet de crise sanitaire et des enjeux écologiques, nécessite une réinvention et un dépassement qui ne sont pas sans rappeler certains romans emblématiques. Ces histoires d’hier peuvent inspirer les prouesses de demain ou tout simplement transmettre la passion de l’aéronautique. Cette semaine, notre série fait escale avec La Promesse de l’aube, de Romain Gary.