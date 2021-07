[Romans et aviation] Dans L’Equipage, les fulgurances poétique de Joseph Kessel

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

"L’avion roulait avec de rapides cahots, puis il n’y eut plus de secousses, mais un glissement doux. Ils avaient quitté le sol. Et le vent de la marche et le vent de l’hélice le baignèrent de cette ivresse du large qui grise les marins, au départ, sur la proue des navires." Dès son premier roman, l’Equipage, la plume de Joseph Kessel fait mouche, poétique et pleine de souffle. Publié en 1923, c’est l’un des premiers romans à avoir forgé le mythe de l’aviateur moderne avec pour personnage central Jean Herbillon, jeune homme rêvant d’héroïsme mais vite confronté à un quotidien plus morne.

Joseph Kessel n’est pas pour autant le fondateur de cette littérature plaçant au pinacle l’aéronautique et le courage des pilotes. Avant lui, comme le rappelle la notice de la Pléiade, il y eut Emile Driant (Robinson de l’air), Marcel Nadaud (En plein vol), Jean Ajalbert (L’aviation au-dessus de tout), Jacques Boulenger (En escadrille) ou bien encore René Fonck (Mes combats). Des noms tombés dans l’oubli. Il faut dire que l’écrivain aventurier, qui publiera plus tard Une balle perdue et le Lion, se distingue du lot par ses fulgurances poétiques, parvenant à transcender les instants les plus ordinaires.

