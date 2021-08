[Romans et aviation] Dans "Fille de l’air", de Fiona Kidman, l’aviatrice Jean Batten se bat contre les tempêtes et les préjugés

Garros, Lindbergh, Mermoz, Nungesser, Blériot, Guynemer… Pas de doute : dans l’inconscient collectif, ce sont les hommes qui incarnent les débuts de l’aviation. Les Françaises Jacqueline Auriol et Adrienne Bolland, ou bien encore l’Américaine Amelia Earhart, ont connu une certaine notoriété, mais la plupart des aviatrices sont tombées dans l’oubli. Qui se souvient de la Néo-Zélandaise Jean Batten, surnommée la « Garbo des airs » ? De celle qui, la première, relia seule l’Angleterre à la Nouvelle-Zélande en 1936 et devint l’une des femmes les plus connues de son époque ? La biographie romancée écrite par sa compatriote Fiona Kidman, journaliste et scénariste, dresse le portrait d’une femme qui a dû pour réussir se battre contre les éléments naturels… et les hommes.