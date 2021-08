[Romans et aviation] Avec "Vol de nuit", Antoine de Saint-Exupéry fait de l’aviation une aventure humaine

C’est sans aucun doute l’un des ouvrages les plus inspirants sur l'aviation. Mêlant avec une même adresse envolées poétiques extatiques et moment d’angoisse pesant face à la mort, Antoine de Saint-Exupéry a marqué les esprits avec son Vol de Nuit, paru en 1931. "C’est, il me semble, le livre qui me fit découvrir l’aviation. Peut-être la graine de ma vocation", nous confie même Yannick Assouad, directrice générale adjointe Avionique et ancienne patronne de… Latécoère. Latécoère ? Oui : cette entreprise toulousaine issue directement de l’Aéropostale, ligne aérienne rêvée par Pierre-Georges Latécoère au sortir de la Première Guerre mondiale et dont Vol de Nuit révèle la mise en œuvre en Amérique Latine dès 1926.