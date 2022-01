Romaco Noack joue la carte de la neutralité carbone dans la ligne blister

© gerald schilling

La question environnementale ne se limite pas aux emballages. Loin de là. Conscients de l’importance des enjeux pour eux-mêmes et pour leurs clients, les constructeurs de machines de conditionnement ont pris, eux aussi, le problème à bras-le-corps. Ils agissent sur deux leviers, la recherche et développement (R&D), pour permettre le passage sur leurs machines de matériaux plus durables tels que les bioplastiques ou le papier-carton, mais aussi la réduction des impacts causés par leurs propres équipements. Avec Unity 300 (ci-dessous), sa dernière machine pour le conditionnement de produits pharmaceutiques sous blister, Romaco Noack est intervenu à la fois sur les impacts conséquents à la fabrication de sa machine et sur ceux concernant l’exploitation de l’équipement en usine. La ligne est dédiée aux basses et moyennes cadences qui constituent une demande de plus en plus récurrente chez les laboratoires pharmaceutiques, confrontés eux aussi à la chute de la taille moyenne des lots. Sa vitesse culmine à 300 étuis par minute.

Salle blanche

Afin de limiter les consommations énergétiques, le constructeur allemand a tout d’abord travaillé sur la compacité. Sa machine ne mesure que 7,8 m de long. Elle effectue pourtant toutes les opérations nécessaires au conditionnement d’un blister pharmaceutique, jusqu’à la mise sous étui : thermoformage de la bande en plastique, remplissage, thermoscellage de l’opercule, ouverture et remplissage de l’étui carton. De par sa taille, la ligne peut prendre place dans une salle blanche qui est elle-même plus restreinte, de manière à limiter les consommations énergétiques liées à la filtration et à la circulation d’air. On l’oublie souvent, en effet, mais ces environnements ultraprotégés, sous l’effet des flux laminaires, sont fortement consommateurs d’énergie. Pour parvenir à cette conception, le constructeur est intervenu sur plusieurs points. Le porte-bobine du film à former a été positionné à l’intérieur de la machine. De même, le transfert des produits de la blistéreuse vers l’étuyeuse a lieu au moyen d’une roue cadencée à mouvement circulaire qui évite les « buffers », performants mais gourmands en place. Sur le plan du fonctionnement, il propose un mode veille qui permet de réduire à la fois la pression d’air et la consommation électrique lors des arrêts de la ligne tout en pouvant la remettre en marche très vite afin de maintenir élevé le taux de rendement synthétique (TRS). Des servomoteurs à haut rendement avec récupération d’énergie, des pièces de format légères et des carters en polyméthacrylate de méthyle recyclés complètent le dispositif. Néanmoins, bien conscient que cette démarche, aussi vertueuse soit-elle, ne lui permettait pas d’atteindre la tant espérée neutralité carbone, le constructeur a cherché à y pallier en adhérant au programme de reforestation CO 2 OL Tropical Mix Panama. Pour ce faire, il calcule la masse totale de dioxyde de carbone émise pour la fabrication de la machine, y compris celle de tous les composants et des transports, puis compense ces émissions par l’achat d’un certificat climatique.

Visioconférence

Sa démarche ne s’arrête pas là… Sachant qu’une machine représente de multiples services, réalisés avant, pendant et après l’installation, Romaco Noack indique qu’il va désormais privilégier le travail à distance, afin de réduire l'impact des déplacements des techniciens. Cela commence par les FAT (Factory Acceptance Tests – essais de réception en usine) effectués par visioconférence, puis se poursuit par les services après-vente (SAV), réalisés au moyen d’Internet. Quand cela est possible, les dépannages sont effectués au moyen d'un système de communication virtuelle entre l’opérateur de la machine et le personnel de la « hotline » à l'aide d'un casque et de « Smart Glasses » HoloLens. De cette manière, de nombreuses questions de SAV peuvent être résolues sans avoir à se rendre sur place. La facture carbone en ressort allégée, tout comme la facture présentée au client.