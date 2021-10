Rolls-Royce dévoile la Spectre, sa première voiture électrique prévue pour fin 2023

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Rolls Royce La Spectre doit effectuer 2,5 millions de kilomètres de tests avant d'arriver sur le marché fin 2023.

Si Rolls-Royce veut continuer à transporter la famille royale dans les rues de Londres après 2030, sa flotte devra être entièrement électrique ou hybride. Et le constructeur de voiture luxe vient justement de dévoiler sa première voiture complètement électrique qui arrivera sur le marché d’ici le quatrième trimestre 2023 : la Spectre.

Tests sur 2,5 millions de kilomètres

Propriété du groupe BMW, Rolls-Royce prévoit de convertir toute sa flotte à l’électrique d’ici 2030, date à laquelle les moteurs thermiques seront interdits au Royaume-Uni (et 2035 pour les hybrides). La Spectre inaugurera ce virage de l’électrique et doit à présent réaliser 2,5 millions de kilomètres de tests soit une simulation de 400 ans d’utilisation.

Pour le concept qui préfigure le futur modèle, la marque anglaise ne déroge pas à son style mêlant tradition et excentricité avec une carrosserie bardée d’une citation du co-fondateur Charles Rolls : « Recherchez la perfection dans tout ce que vous faites. Prenez le meilleur qui existe et améliorez-le. Ce qui n'existe pas, concevez-le. » Le clin d’œil au père de la marque s’explique par le fait que Charles Royce avait de son vivant sérieusement considéré l’électrification de ses voitures et avait même fait l’expérience d'un prototype en 1900 nommé Columbia. Le projet n’aura cependant pas abouti, Royce ayant déclaré : « pour l'instant, je ne prévois pas qu'ils seront très fonctionnels – du moins pendant de nombreuses années à venir ».

Rolls-Royce dans l'électrique depuis 2011

Le constructeur britannique planche depuis une décennie sur les motorisations électriques. En 2011, Rolls-Royce avait dévoilé lors du salon de Genève le 102EX, un prototype électrique basé sur le modèle Phantom. Cinq ans plus tard, en 2016, la marque présentait un autre modèle électrique et autonome cette fois sous l’étonnante forme du 103EX.

L'autre Rolls-Royce, le motoriste, est également intéressé par l’électrification : le projet ACCEL (pour Accelerating the Electrification of Flight) consiste en un avion d’une puissance de 750 kW et d’une vitesse de 480 km/heure. En mai 2021, le constructeur a ouvert le plus grand banc d'essai intérieur pour l'aéronautique vert.