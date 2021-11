Rolls-Royce crée une filiale SMR pour produire son petit réacteur nucléaire en usine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © DR Les neuf dixièmes des centrales SMR Rolls-Royce seront construits ou assemblés en usine.

On le sait peu. Mais le célèbre constructeur de voiture de luxe et de moteurs d’avions Rolls-Royce avait aussi des activités de service au nucléaires vendues à l'américain Westinghouse en 2019. Il est aussi le concepteur des réacteurs nucléaires des sous-marins britanniques depuis les années 1950. Un savoir-faire qui, en France, est logé chez TechnicAtome. Lorsqu’en 2015, le gouvernement britannique a lancé un appel à projets pour de petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), Rolls-Royce a donc répondu présent. Il a présenté un projet de minicentrale à eaux pressurisées, la technologie utilisée dans près de 400 réacteurs nucléaires en service dans le monde, d’une puissance de 440 à de 470 MWe.

L’industriel explique que ces minicentrales seront l'équivalent de plus de 150 éoliennes terrestres et pourront recharger 88 millions de smartphones, 63 000 voitures électriques, allumer 40 millions d’ampoules électriques et 8 millions de grands écrans de télévision et alimenter en électricité une ville de la taille de Leads, soit un million de foyers. Ils sont prévus pour fonctionner au moins 60 ans.

Cet article est réservé aux abonnés

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

