Rolls-Royce: Baisse du bénéfice au premier semestre, affirme gérer l'inflation

LONDRES (Reuters) - Rolls-Royce a fait état jeudi d'un bénéfice semestriel en baisse de 59%, mais a annoncé qu'il gérait la hausse de l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, et qu'une amélioration de sa marge de bénéfice au second semestre le maintiendrait en bonne voie pour atteindre ses objectifs.