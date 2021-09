Robotique industrielle étrangère, ville futuriste Telosa, parachutes de la mission ExoMars : le top 3 des vidéos de la semaine

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Bright Machines

Flexibilité, simplicité, intelligence... Six pépites étrangères de la robotique industrielle à suivre

Automatiser le calcul de trajectoires, simplifier l'interconnexion, concevoir des préhenseurs polyvalents... En dehors de France, une multitude de pépites émergent.

[L'industrie c'est fou] Telosa, un projet à 400 milliards de dollars de ville futuriste... Installée en plein désert



Découvrez la vidéo ici

L'entrepreneur américain Marc Lore et l'architecte danois Bjarke Ingels veulent construire « la ville la plus ouverte, la plus juste et la plus équitable de la planète » dans une zone désertique des Etats-Unis. Baptisée Telosa, elle prévoit d'accueillir cinq millions d'habitants d'ici à 2060.

Les parachutes de la mission ExoMars de nouveaux testés en haute altitude



Découvrez la vidéo ici

En vue du départ en 2023 de la mission ExoMars menée par l'Agence spatiale européenne, des tests en haute altitude sont effectués depuis juin 2021 sur les parachutes du module. Ces mêmes éléments défaillants en 2020 qui avaient été la cause du report de la mission.