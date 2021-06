Robert Schuman sur le chemin de la béatification

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GUGLIELMO MANGIAPANE Le pape François a promulgué samedi un décret ouvrant la voie à la béatification de Robert Schuman, souvent présenté comme l'un des pères de l'Europe. /Photo prise le 16 juin 2021/REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Selon un communiqué cité par Radio Vatican, l'évêque de Rome "a autorisé la promulgation du décret reconnaissant les vertus héroïques de l'homme d'État français".

Né en 1886 à Luxembourg et mort en 1963 à Scy-Chazelles (Moselle), Robert Schuman s'est attaché après la Seconde Guerre mondiale à rapprocher et réconcilier les pays qui s'étaient affrontés pendant le conflit, l'Allemagne et la France notamment, au travers d'institutions européennes.

Le plan "Schuman", élaboré en 1950, a permis la création quelques années plus tard de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui deviendra la Communauté économique européenne en 1957 à laquelle succédera l'Union européenne en 1993.

(Philip Pullella; version française Nicolas Delame)