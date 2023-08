Roark Capital va racheter Subway pour 9,55 milliards de dollars

par Abigail Summerville, Anirban Sen et Deborah Mary Sophia

Le fonds d'investissement Roark Capital va racheter la chaîne de restauration rapide américaine Subway pour 9,55 milliards de dollars (8,81 milliards d'euros), mettant fin des négociations de longue haleine qui ont donné lieu à plusieurs offres concurrentes, ont indiqué des sources proches du dossier.

Le montant de la transaction est sujet à une clause de "earn-out" qui prévoit qu’une partie du prix dépende des résultats futurs, ont rapporté les sources.

Pour que la totalité du montant du rachat soit versée, le flux de trésorerie de Subway devra atteindre certaines cibles au cours d'une période donnée après la conclusion de l'opération, ont-elles précisé.

L'opération a été évaluée à 8,95 milliards de dollars, hors clause de "earn-out", selon les sources.

Roark Capital s'est imposé face à un groupe rival mené par TDR Capital et Sycamore Partners, qui a présenté une offre finale de 8,75 milliards de dollars, soit 8,25 milliards hors clause de "earn-out", selon des sources au fait du dossier.

Cet accord a permis de faire coïncider les attentes de Roark Capital et celles des familles DeLuca et Buck, propriétaires de Subway, selon les sources.

Subway, qui compte environ 37.000 restaurants dans plus de 100 pays, n'a pas divulgué les termes de l'accord jeudi.

Cette opération fera de Roark Capital l'un des plus grands exploitants de restaurants au monde. Il contrôle Inspire Brands, propriétaire de chaînes de restaurants comme Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins et Buffalo Wild Wings.

"Roark apporte plus que d'autres investisseurs", estime Neil Saunders, directeur général de la société de conseil GlobalData.

Son expérience en matière d'aide à la croissance des marques de restauration sera utile, "en particulier sur le marché américain, qui reste bien en deçà de ses sommets atteint il y a quelques années", a-t-il ajouté.

En février, Subway a annoncé qu'il étudiait la possibilité d'une vente de ses activités en raison de la hausse des coûts et de la concurrence croissante de ses rivaux aux moyens financiers plus importants, suscitant l'intérêt de sociétés de capital-investissement telles que Roark, Advent International, TDR Capital et TPG, ainsi que de la branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs.

La chaîne de restaurants espérait alors une valorisation à plus de 10 milliards de dollars, en raison de la force de sa marque et de ses activités internationales. Mais les candidats au rachat ont rétorqué qu'elle valait moins en raison de la saturation du marché américain.

Détenu par ses familles fondatrices depuis l'ouverture de son premier point de vente en 1965, Subway a lutté pendant plusieurs années contre la concurrence de ses rivaux jusqu'à la réorganisation du menu et l'augmentation de ses dépenses marketing en 2021.

Ces efforts semblent porter leurs fruits puisque les ventes de Subway à magasins comparables en Amérique du Nord ont augmenté de 9,3% au cours du premier semestre 2023.

Roark Capital et Subway ont 12 mois pour conclure l'accord, qui prévoit une indemnité de rupture de 4%, selon les sources. Ces frais couvrent la possibilité que les autorités de la concurrence se prononcent contre l'opération.

(Reportage Anirban Sen et Abigail Summerville à New York, Deborah Sophia à Bangalore, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)