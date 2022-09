Rivian s'allie à Mercedes-Benz pour produire des camionnettes électriques en Europe

Un nouveau partenaire de choix pour Rivian. La start-up américaine, entièrement dédiée à la fabrication de véhicules électriques, prévoit en effet de produire des camionnettes à batteries avec le constructeur Mercedes-Benz. Dans un communiqué publié jeudi 8 septembre, les deux sociétés ont indiqué avoir signé un accord visant à former une coentreprise, afin de partager les investissements et les coûts de ce projet et de combiner certaines de leurs opérations. L'idée serait de construire une nouvelle usine dédiée à cette collaboration sur un site déjà existant de la marque allemande, en Europe centrale ou en Europe de l'Est, afin de pouvoir commencer la production « dans quelques années ».

Dégringolade en Bourse

