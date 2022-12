Rivian et Mercedes-Benz suspendent (déjà) leur coentreprise dans les camionettes électriques

En difficulté, Rivian choisit de se recentrer. Lundi 12 décembre, la start-up américaine a indiqué qu'elle suspendait sa coentreprise avec Mercedes-Benz Vans. Une annonce qui intervient seulement trois mois après que les deux groupes ont conclu un partenariat pour fabriquer des fourgons électriques en Europe.

Rivian a déclaré qu'il allait se concentrer sur ses activités grand public et commerciales existantes, alors que l'entreprise cherche à dégager un flux de trésorerie positif pour ses activités aux États-Unis. «La mise en pause de ce partenariat reflète notre processus d'évaluation continue de nos principaux projets d'investissement, tout en tenant compte de nos conditions économiques actuelles et prévues», a déclaré la directrice financière de Rivian, Claire McDonough, dans un communiqué.

Mercedes-Benz Vans et Rivian avaient signé en septembre un protocole d'accord pour produire des fourgons électriques dans une usine en Pologne, en Hongrie ou en Roumanie au cours des prochaines années, dans le cadre d'une coentreprise détenue à 50/50. Le plan pour un nouveau site de fabrication de véhicules électriques de Mercedes-Benz à Jawor, en Pologne, n'est pas affecté et le rythme de sa stratégie d'électrification reste inchangé, a déclaré pour sa part Mathias Geisen, directeur de Mercedes-Benz Vans.

Un pure-player de l'électrique dans la tourmente

Les activités commerciales de Rivian comprennent la plateforme RCV actuellement utilisée par la camionnette d'Amazon.com que Rivian construit actuellement dans l'Illinois (États-Unis). L'entreprise a un contrat pour fournir 100 000 fourgonnettes de livraison électriques au géant américain, son plus gros investisseur.

Rivian, comme d'autres start-up, tente de tirer profit de la demande de fourgons électriques face aux constructeurs automobiles traditionnels, notamment Ford et General Motors. Fort de cette promesse, le groupe avait réalisé une entrée fracassante en Bourse en novembre 2021. Depuis l'entreprise a subi plusieurs revers : difficultés de production dans un contexte de pénuries, désengagement de Ford, rappels de véhicules... Entre le 3 janvier et le 12 décembre, le cours de l'action Rivian a décroché de plus de 70%.

Avec Reuters (Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)