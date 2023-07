Risques respiratoires : quelles mesures de prévention ?

Comment prévenir les risques respiratoires ?

Les surfaces les plus exposées de notre corps sont la peau et les voies aériennes. Bien plus, les pathologies respiratoires représentent 20% des maladies qui affectent le plus notre organisme. Ces maladies sont liées à une surexposition du sujet aux poussières pouvant être inhalées par les voies respiratoires. Ce peut être des vapeurs toxiques, des gaz ou des particules fines polluantes contenues dans l’air ambiant.

Sur les lieux de travail, les risques respiratoires sont multiples. Les maladies pulmonaires peuvent en effet être la conséquence de l’inhalation des poussières, des gaz, des vapeurs, d’aérosols toxiques ou de particules fines contaminantes. L’exposition à ces produits peut causer des troubles respiratoires aigus. Bronchites, fibrose, toux, cancers des poumons, asthme et silicose comptent parmi les pathologies les plus dangereuses.

L’importance et la fréquence de ces risques vous imposent de mettre en place des moyens de prévention efficaces. Cependant, vous devez préalablement mener une étude approfondie avant d’envisager la mise en œuvre des moyens de prévention de ces risques. Une fois ces études terminées, vous pourrez, par exemple, installer des systèmes de captage des polluants, accélérer le dépoussiérage des surfaces, améliorer le système de ventilation ou recourir aux équipements de protection individuelle à l’instar des masques respiratoires.

Quels sont les principaux risques respiratoires ?

L’inhalation des vapeurs toxiques, des poussières, des gaz, des fibres et des particules fines contaminées est le principal risque respiratoire auquel vos salariés sont exposés sur leur lieu de travail. La nature, la taille et la concentration en substances toxiques sont quelques caractéristiques de ces particules fines polluantes. En matière de dangerosité, trois critères permettent de les différencier.

Premièrement, il y a la gêne. Sont principalement concernées les particules non toxiques et non fibrinogènes. Elles impactent spécifiquement la partie haute des voies aériennes. Il s’agit précisément des organes tels le larynx, le pharynx et les fosses nasales. La nocivité est un autre critère de classification des particules fines. Cela concerne essentiellement les particules non toxiques, mais riches en fibres. Les personnes qui y sont exposées ressentent l’action de ces polluants au niveau des bronches et de la trachée-artère.

Enfin, la troisième catégorie de particules fines, ce sont celles ayant un haut niveau de toxicité. Celles-ci se caractérisent par leur capacité à pénétrer en profondeur dans la partie basse des voies respiratoires. Elles peuvent ainsi endommager les alvéoles pulmonaires et les bronchioles. Issues de poussières contenues dans l’air, les particules fines peuvent être d’origine minérale ou organique. Mais, sachez qu’en fonction de leur provenance, elles peuvent contenir des agents pathogènes, des produits fongiques ou cancérogènes.

