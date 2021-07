Risque d'une flambée "catastrophique" du coronavirus au Moyen-Orient, dit l'OMS

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Denis Balibouse La flambée des nouvelles contaminations au coronavirus constatée dans plusieurs pays du Moyen-Orient pourrait avoir des conséquences catastrophiques, aggravées par la propagation du variant Delta et le peu de vaccins contre le COVID-19 disponibles, a prévenu mercredi l'OMS. /Photo prise le 6 avril 2021/REUTERS/Denis Balibouse

Après un déclin des nouvelles infections et des décès dans la région pendant huit semaines, l'agence a dit avoir constaté des hausses importantes des contaminations en Libye, Iran, Irak et Tunisie et anticipe une flambée similaire au Liban et au Maroc.

(Reportage Nafisa Eltahir; version française Jean Terzian)