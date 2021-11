Risque confirmé mais modéré de myocardite et péricardite avec les vaccins ARNm anti-Covid

Comme aux Etats-Unis ou dans les pays nordiques, des risques de péricardite et de myocardite ont bien été recensés de manière notable en France pour les personnes vaccinés avec le Comirnaty (Pfizer/BioNTech) et Spikevax (Moderna). C’est la conclusion, révélée le 8 novembre, d’une vaste étude pharmaco-épidémiologique menée entre le 15 mai et le 31 août 2021 chez des personnes âgées de 12 à 50 ans par Epi-Phare, un groupement d’intérêt scientifique réunissant l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et de la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam).