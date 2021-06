Rio Tinto s’associe à Schneider Electric pour décarboner son activité minière

Le champion anglo-australien de l’extraction minière Rio Tinto a annoncé la création d’un partenariat avec le français Schneider Electric pour verdir ses activités. Les deux entreprises projettent de réaliser un « écosystème de marché circulaire et durable » acté par la signature d’un « memorandum of understanding » (MoU). Spécialisé dans la transformation digitale, Schneider Electric apportera son expertise au géant minier dans la maintenance prédictive et l’intelligence artificielle. De son côté, l’entreprise française utilisera des minéraux plus durables extraits par Rio Tinto, comme du cuivre et de l’aluminium bas carbone produits à partir d’énergies renouvelables, ainsi que du minerai de fer et du borate.