Le constat est brutal : « L’aura des sauternes a pâli, sans désaffection manifeste, sa consommation s’est raréfiée, se limitant aux célébrations de fin d’année, cantonné au foie gras une fois par an et aux desserts de temps en temps. Il s’est installé confortablement dans la tradition, le folklore et les accords convenus sans se soucier du monde qui l’entourait. » Il émane de Saskia de Rothschild, qui dirige l’ensemble des Domaines Barons de Rothschild Lafite, dont Château Rieussec. Pour « signifier sa renaissance », elle a donc voulu réinventer ce premier grand cru classé « afin que vignoble, vin et flacon partagent tous un même engagement : celui d’un développement durable qui va d’une agriculture en conversion à la préservation des ressources que permettent nos nouveaux habillages ». « Imaginer une bouteille originale, que l’on a envie de garder après l’avoir terminée s’inscrit dans cette même philosophie », complète-t-elle.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]