Rien de grave dans les relations entre Turquie et USA, dit Erdogan

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © YVES HERMAN Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est montré optimiste lundi après sa première rencontre avec son homologue américain, Joe Biden, même si leur entretien n'a débouché sur aucune avancée concrète de la relation entre les deux pays, en désaccord entre autres sur les armes russes, la Syrie et la Libye. /Photo prise le 14 juin 2021/REUTERS/Yves Herman

BRUXELLES (Reuters) - Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est montré optimiste lundi après sa première rencontre avec son homologue américain, Joe Biden, même si leur entretien n'a débouché sur aucune avancée concrète de la relation entre les deux pays, en désaccord entre autres sur les armes russes, la Syrie et la Libye.

"Nous pensons qu'il n'y a aucune difficulté dans les liens entre les Etats-Unis et la Turquie et que les opportunités de coopération entre nous sont plus riches et plus importantes que les problème", a dit Recep Tayyip Erdogan après une rencontre qu'il présentée comme "productive et sincère", en marge du sommet de l'Otan à Bruxelles.

Peu après, Joe Biden s'est dit "confiant" dans la possibilité de "réels progrès" des relations entre les deux pays.

L'armée turque, la deuxième de l'Otan par la taille, a irrité ses alliés occidentaux en achetant des missiles sol-air russes et en intervenant directement dans des zones de conflit en Syrie et en Libye.

Les dernières années ont aussi été marquées par une montée des tensions avec la Grèce et Chypre.

Les Etats-Unis ont exclu la Turquie du programme de chasseur F-25 et imposé des sanctions à Ankara liées à l'achat de batteries de missiles russes S-400.

Le président turc espérait profiter du sommet de l'Otan pour assurer à son pays un rôle clé en Afghanistan puisqu'il a proposé d'assurer la sécurité et l'exploitation de l' aéroport de Kaboul après le retrait des forces américaines et de l'Otan, qui devrait être achevé dans les mois à venir.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Turquie jouerait un rôle clé en Afghanistan mais aucune décision n'a été adoptée lundi.

(Version française Marc Angrand)