Richemont: Ventes annuelles meilleures que prévu, les discussions sur YNAP se poursuivent

ZURICH (Reuters) - Richemont, propriétaire de la maison de joaillerie Cartier, a déclaré vendredi que les discussions avec ses partenaires de "Luxury New Retail" devraient être conclues "dans un avenir proche", après que la forte demande américaine pour ses bijoux et ses montres a fait grimper le bénéfice net et les ventes au cours des 12 mois se terminant en mars.